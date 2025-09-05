Флорантен Погба поділився подробицями відновлення свого брата та його підготовки до повернення на поле.
Поль Погба, GETTY IMAGES
05 вересня 2025, 08:23
Брат Поля Погба, Флорантен, розповів про поточний стан футболіста та його шлях до повернення після тривалої дискваліфікації за допінг. Цього літа 32-річний хавбек відновив тренування й поступово повертає форму.
— Приємно бачити, як мій молодший брат набуває сил і тренується з командою. Період без футболу був для нього дуже довгим. Це приємно й у Франції, бачити його повернення, — сказав Флорантен Погба в ефірі програми Rothen s’enflamme.
За словами брата, Полю знадобився час, аби знову відновити фізичні кондиції:
— Сподіваюся, він повільно, але вірно набере форму. Нам важливою є перспектива на довгий термін. Він потихеньку відновлюється у групі. Я розмовляв із ним учора, він сказав, що має три дні відпочинку під час паузи, а потім знову розпочне тренування. Все проходить добре, сподіваюся, він якнайшвидше повернеться на поле. Він принесе власний досвід і стане гарною опорою для цієї команди.
Флорантен також згадав непрості періоди у фізичному стані Поля:
— Я бачив його у різні періоди — коли він доходив до 97–98 кілограмів, а потім знову наводив себе у форму. Зараз дуже приємно бачити його у такому стані, сподіваюся, він порадує французів. Я знаю, що він добре працює на тренуваннях, — підсумував брат футболіста.
Нагадаємо, Погба та Фаті включені до заявки Монако на Лігу чемпіонів.