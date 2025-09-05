Франція

Флорантен Погба поділився подробицями відновлення свого брата та його підготовки до повернення на поле.

Брат Поля Погба, Флорантен, розповів про поточний стан футболіста та його шлях до повернення після тривалої дискваліфікації за допінг. Цього літа 32-річний хавбек відновив тренування й поступово повертає форму.

— Приємно бачити, як мій молодший брат набуває сил і тренується з командою. Період без футболу був для нього дуже довгим. Це приємно й у Франції, бачити його повернення, — сказав Флорантен Погба в ефірі програми Rothen s’enflamme.

За словами брата, Полю знадобився час, аби знову відновити фізичні кондиції:

— Сподіваюся, він повільно, але вірно набере форму. Нам важливою є перспектива на довгий термін. Він потихеньку відновлюється у групі. Я розмовляв із ним учора, він сказав, що має три дні відпочинку під час паузи, а потім знову розпочне тренування. Все проходить добре, сподіваюся, він якнайшвидше повернеться на поле. Він принесе власний досвід і стане гарною опорою для цієї команди.

Флорантен також згадав непрості періоди у фізичному стані Поля:

— Я бачив його у різні періоди — коли він доходив до 97–98 кілограмів, а потім знову наводив себе у форму. Зараз дуже приємно бачити його у такому стані, сподіваюся, він порадує французів. Я знаю, що він добре працює на тренуваннях, — підсумував брат футболіста.

Нагадаємо, Погба та Фаті включені до заявки Монако на Лігу чемпіонів.