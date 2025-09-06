Франція

55-річний іспанський фахівець переніс операцію.

Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке зламав ключицю внаслідок нещасного випадку, повідомляє прес-служба клубу.

У п'ятницю, 5 вересня, 55-річного іспанця було доставлено до відділення лікарні, де переніс операцію у зв'язку з переломом ключиці. Інші подробиці не розголошуються.

"ПСЖ висловлює свою повну підтримку Луїсу Енріке і бажає йому якнайшвидшого одужання. Клуб надасть додаткову інформацію найближчим часом", — йдеться у заяві клубу.

Після трьох турів ПСЖ набрав дев'ять очок і лідирує у чемпіонаті Франції.