55-річний іспанський фахівець переніс операцію.
Луїс Енріке, Getty Images
06 вересня 2025, 11:38
Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке зламав ключицю внаслідок нещасного випадку, повідомляє прес-служба клубу.
У п'ятницю, 5 вересня, 55-річного іспанця було доставлено до відділення лікарні, де переніс операцію у зв'язку з переломом ключиці. Інші подробиці не розголошуються.
"ПСЖ висловлює свою повну підтримку Луїсу Енріке і бажає йому якнайшвидшого одужання. Клуб надасть додаткову інформацію найближчим часом", — йдеться у заяві клубу.
Після трьох турів ПСЖ набрав дев'ять очок і лідирує у чемпіонаті Франції.