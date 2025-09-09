Франція

Наставник збірної Франції відреагував на претензії паризького клубу через ушкодження футболістів у матчі проти України.

Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам прокоментував критику з боку ПСЖ щодо травм Усмана Дембеле та Дезіре Дуе, отриманих у поєдинку проти України (2:0) у кваліфікації ЧС-2026. Парижани висловили невдоволення роботою медичного штабу національної команди, стверджуючи, що лікарі збірної не врахували дані клубу про стан гравців.

"Що далі, мені почнуть дзвонити з Баварії? А потім із Реалу? Може, мені випустити вас на поле?" – звернувся наставник до журналіста під час пресконференції.

Тренер збірної підкреслив, що не дозволить клубам впливати на вибір складу:

Ми маємо бути серйозними, рішення приймаю я. У мене є свій штаб, це моя відповідальність. У цьому наші інтереси розходяться, але я завжди беру до уваги те, що у нас може бути, і враховую стан гравців, навіть якщо вони все ще хочуть грати".

Нагадаємо, збірна Франції обіграла Україну з рахунком 2:0.