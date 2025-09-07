Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Тренер Франції відкинув звинувачення ПСЖ.

На початку другого тайму гостьового матчу проти національної збірної України в першому турі кваліфікації чемпіонату світу-2026 у складі Франції на поле вийшов нападник Парі Сен-Жермен Усман Дембеле.

Однак уже на 81 хвилині його довелось вимушено замінити через м’язове пошкодження.

Як з’ясувалось потім, наслідки чергової травми були серйозними, і тепер лідер "червоно-синіх" пропустить близько шести тижнів.

Очевидно, що в його клубі не задоволені таким розвитком подій, тому висунули претензії на адресу тренерського штабу збірної.

Головний тренер "Les Bleus" Дідьє Дешам у останньому інтерв’ю відповів на ці закиди з боку чемпіонів Франції.

"Я випустив Дембеле на поле, бо з ним все було гаразд, інакше я б ніколи не ризикував ним.

Окрім того, нова травма стосується стегна, протилежного тому, про яке повідомляли нам із ПСЖ, і він не відчував жодного значного дискомфорту.

На жаль, таке трапилось, але це могло статись із будь-ким. Із медичної точки зору, жодних проблем не було, тому я ухвалив таке рішення", — заявив французький фахівець.

Наступний матч Франція проведе вдома проти Ісландії 9 вересня.