Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Керманич Франції прокоментував перемогу над Україною.

Національна збірна Франції напередодні обіграла Україну у матчі першого туру кваліфікації до чемпіонату світу-2026.

Франція — Україна 2:0 Відео голів та огляд матчу відбору на чемпіонат світу-2026

Після завершення гри головний тренер "Les Bleus" Дідьє Дешам прокоментував своїх підопічних.

"Це був важливий матч через невелику кількість ігор. Ми знали, що у нас є якість. Якісь основні моменти є, але їх потрібно буде підтвердити.

Ми всього лише виграли лише 2:0. Ми не пропустили жодного гола, але у них були два чудові моменти. Завжди краще перемагати. У вівторок ми зустрінемось із тепер уже лідерами нашої групи.

Є також і фактор суперника. Дуже енерговитратно підійматись високо та пресингувати. Утома почалось із нападників, які зробили багато пробіжок. Потім ми зменшили інтенсивність наших забігань. Контролюючи все впродовж 90 хвилин...

Не думаю, що було послаблення, а радше сильний момент з боку суперника. Потім ми також краще закінчували гру. У нас молода команда, якій потрібна послідовність, щоб набути досвіду та чіткості.

Цей високий пресинг вимагає більшого від гравців. Не можна робити це постійно, бо це забирає багато енергії. Потрібно уникати застрягання в проміжних ситуаціях і краще розташовуватись на полі. Попрацювати над цим наміри в нас є.

Ми вже робили таке саме в березні та червні з різними суперниками. У нас була ця здатність забирати м’яч високо та пресингувати. Це цікаво, але фізично... дуже важко. Підтримувати цю систему можливо, але я не кажу, що це легко дається гравцям", — заявив французький фахівець.

У наступному турі Франція зіграє вдома проти Ісландії.