Італієць зіткнувся в величезними проблемами "в роздягальні".

Головний тренер Олімпік Марсель Роберто Де Дзербі висловився про велику кількість новачків в команді. Цитує італійського фахівця GFFN.

"У серпні в клубі відбулося те, що в будь-якому іншому місці може статися за чотири-п'ять років.

У нас з'явилось багато нових футболістів, тож ми ніби починаємо все спочатку. В команді перебуває 12 новачків. У нас небагато часу, та у нас є дуже сильні й універсальні гравці. Вони гратимуть за Марсель на найвищому рівні".

За декілька днів ми повинні налагодити той процес, який зазвичай вибудовується місяцями, утім мене це аж ніяк не лякає", — заявив Де Дзербі.