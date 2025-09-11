Франція

Гравець залишив клуб за підсумком бійки в роздягальні.

Кар’єра французького центрального півзахисника Адрієна Рабьо завершилась за підсумком бійки в роздягальні з одноклубником Джонатаном Роу після поразки від Ренна на початку нового сезону Ліги 1.

30-річний виконавець у підсумку опинився в італійському Мілані, за що "россонері" виклали 9 млн євро.

Наостанок гравець зробив символічний жест подяки на адресу фанатів "провансальців", написавши їм прощального листа.

"Дорогі вболівальники Марселя, перш ніж розпочати мою нову пригоду в Мілані, я хотів би надіслати вам повідомлення.

Від першого дня мого прибуття до міста ви не звертали уваги на моє паризьке минуле та одразу прийняли мене як гравця Марселя, аж до самого мого від'їзду.

Упродовж усього сезону ви підбадьорювали мене, супроводжували, носили мене на руках, аплодували мені... ви незмінно підтримували.

Я відчував запал, пристрасть, любов до футболу, яка рухає вами і робить Марсель унікальним містом і клубом у Франції.

Я ніколи не забуду атмосферу на Велодромі. Скандикування, тифо і те гасло "Aux armes!" ("До зброї!"), радість святкування перемог, і понад усе — те невимовне відчуття забитого голу на цьому стадіоні...

Було величезним задоволенням захищати ваші кольори, кольори Олімпіка Марсель.

Дякую вам за все, Bleu & Blanc", — заявив французький футболіст.

За Марсель Рабьо в підсумку відіграв 32 матчі, забив 10 голів та віддав шість гольових передач.