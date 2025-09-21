Франція

В Марселі сильна злива.

Зустріч 5-го туру французької Ліги 1 між Олімпік Марсель та ПСЖ, яка мала відбутися сьогодні, о 21:45 на Велодромі, перенесена на завтра через погодні умови. Про це повідомляє офіційний сайт "олімпійців".

"Футбольний клуб Олімпік Марсель бере до відома рішення префектури Буш-дю-Рон відкласти матч Марсель – ПСЖ, спочатку запланований на цей вечір, з міркувань безпеки, пов'язаних з погодними умовами в регіоні.

За повідомленням Професійної футбольної ліги та відповідно до її регламенту матч перенесено на понеділок, 22 вересня, о 20:00", — йдеться в заяві провансальського клубу.

