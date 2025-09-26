Франція

Французький вінгер поділився емоціями після отримання найпрестижнішої індивідуальної нагороди.

Володар Золотого м’яча 2025 року Усман Дембеле дав інтерв’ю TF1, у якому розповів про свої відчуття після історичної перемоги.

"Я спав із Золотим м’ячем ще з учорашнього дня. Це несамовита радість, визнання виконаної роботи. Щойно вони назвали моє ім’я, це була неймовірна радість.

Я не хотів плакати, але напруга зростала, зростала. Поруч була моя мати, яка виховала мене сама і була зі мною від самого дебюту. Моя мати — виняткова жінка", — зізнався Дембеле.

Нагадаємо, що найкращим тренером року було визнано Луїса Енріке з ПСЖ, найкращим воротарем — Джанлуїджі Доннарумму (перейшов нещодавно з ПСЖ до Ман Сіті), а найкращим молодим гравцем — Ламіна Ямала з Барселона. Трофей Мюллер ж дістався чинному форварду Арсеналу Віктору Йокересу за його результативність у Спортінгу.