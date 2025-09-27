Франція

Далеко не всі підходять під систему іспанського фахівця.

Головний тренер французького ПСЖ Луїс Енріке висловився про роботу клуба на трансферному ринку. Цитує іспанського ентренадора RMC Sport.

"Придбати гравців для Парі Сен-Жермен непросто. Це не те саме, що піти в Ашан і купити там все.

Коли ми шукаємо гравця для ПСЖ, потрібно бути уважним до всього. До людини, до грошей, бо якщо ви платите за гравця великі гроші, це чинить на нього великий тиск.

Ми команда, і ми показали це минулого сезону. Ми зберігаємо спокій і готові все проаналізувати. Знаємо, що знайти футболістів, які відповідають нашому баченню, нелегко", – заявив Енріке.