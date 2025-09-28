Захисник ПСЖ прокоментував перемогу над Осером.
Ілля Забарний, Getty Images
28 вересня 2025, 09:17
Напередодні Парі Сен-Жермен обіграв Осер у домашньому матчі шостого туру французької Ліги 1.
Після завершення гри автор одного з голів центральний захисник Ілля Забарний, для якого це був дебютний м’яч за клуб, прокоментував виступ власної команди.
"Важливо рухатись уперед. Я дуже радий, що забив свій перший гол на Парк де Пренс.
Ми повинні продовжувати далі, досягати наших цілей, жагу до чого ми продемонстрували сьогодні.
Золотий м’яч? Для Усмана це неймовірно, і він заслуговує на цю нагороду на всі 100%. Це дуже приємний момент для всієї команди.
У нас дуже хороший колектив, кожен може допомогти один одному за потреби. Я думаю, що станом на зараз ПСЖ — найкраща команда у світі", — заявив французький виконавець.
Наступний матч ПСЖ проведе в гостях у каталонської Барселони.