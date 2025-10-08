Франція

Німецький фахівець був пріоритетною кандидатурою "монегасків".

Колишній головний тренер дортмундської Боруссії Едін Терзич не стане новим наставником Монако. Про це повідомляє L'Équipe.

За інформацією джерела, 42-річний німець був пріоритетним варіантом "монегасків", проте вже на початковому рівні переговорів фахівець відмовився від пропозиції французького клубу.

Крім Терзича, Монако на заміну Аді Гюттера розглядає кандидатури Марко Розе та Тіаго Мотти, а варіант із Сержіу Консейсаном відпав після того, як останній веде продуктивні переговори із саудівським Аль-Іттіхадом.

Після семи турів Монако набрав 13 очок і посідає п'яте місце у турнірній таблиці Ліги 1.