Франція

Легендарний тренер стане наставником після ЧС-2026.

Колишній тренер Реала Зінедін Зідан близький до того, щоб очолити національну збірну Франції.

Переговори між французькою федерацією футболу та фахівцем тривали останні місяці і вийшли на фінальну стадію — сторони вже досягли принципової згоди.

Очікується, що Зідан стане головним тренером команди після чемпіонату світу 2026 року, коли свій пост залишить Дідьє Дешам, який керує "гальськими півнями" з 2012 року.

Торік француз контактував з представниками Манчестер Юнайтед.