Футзал

Реабілітувалися за поразку вірменам.

В рамках другого туру футзального чемпіонату Європи збірна Литви в Каунасі на Жальгіріс Арені приймала національну команду України.

Команда Олександра Косенка продемонструвала абсолютно іншу гру порівняно з матчем першого туру проти вірменів (1:2). Українські футзалісти забили по два голи в кожному з таймів. Литовці на це відповіли лише одним влучним пострілом.

В заключному турі чемпіонату Європи з футзалу збірна України гратиме проти Чехії в активі якої один заліковий бал після двох зіграних поєдинків.

Україна — Литва 4:1

Голи: Дерендяєв, 36 — Чернявський, 7, Первєєв, 13, Корсун, 23, Абакшин, 33.

Україна: Сухов – Микитюк, Абакшин, Педяш, Корсун – Бєлімов, Савенко, Швед, Жук, Чернявський, Шотурма, Приходько, Первєєв.

Литва: Маценіс – Воскунович, Загурскас, Баранаускас, Реймаріс – Яскутіс, Раштутіс, Дерендяєв, Бучма, Спієтініс, Сенджикас, Василюс, Юхно, Осаускас.