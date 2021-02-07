Германия

Восемь клубов будут бороться за выход в полуфинал.

Завершилась жеребьевка раунда 1/4 финала Кубка Германии. По результатам жеребьевки определились пары:

Боруссия М — Боруссия Д

Рот-Вайс — Хольштайн Киль

Ян — Вердер

Лейпциг — Вольфсбург

Матчи четвертьфинала Кубка Германии 2020/21 состоятся второго и третьего марта 2021 года.

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