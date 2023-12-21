Леверкузенський Баєр пройшов першу половину сезону-2023/24, не програвши у жодному з 25 матчів.

За даними порталу Squawka, "фармацевти" стали першою командою в історії німецького футболу, якій це вдалося. Протягом цього проміжку часу Баєр виграв у 22 поєдинках, тричі зігравши внічию. 81 гол було забито, тоді як 18 м'ячів вони пропустили. 11 разів ворота леверкузенців залишалися "сухими". 

Станом на зараз, підопічні Хабі Алонсо лідирують у німецький Бундеслізі. 13 січня відбудеться виїзний матч 17 туру проти Аугсбурга.

# 21 ГРУДНЯ 2023 І О
1 Баєр Леверкузен Баєр Леверкузен 16 42
2 Баварія Баварія 15 38
3 Штутгарт Штутгарт 16 34
4 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 16 33
5 Боруссія Дортмунд Боруссія Дортмунд 16 27
6 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 16 24
7 Гоффенгайм Гоффенгайм 16 24
8 Фрайбург Фрайбург 16 24
9 Гайденгайм Гайденгайм 16 20
10 Вольфсбург Вольфсбург 16 19
11 Аугсбург Аугсбург 16 18
12 Боруссія Менхенгладбах Боруссія Менхенгладбах 16 17
13 Вердер Вердер 16 16
14 Бохум Бохум 16 16
15 Уніон Берлін Уніон Берлін 15 13
16 Майнц Майнц 16 10
17 Кельн Кельн 16 10
18 Дармштадт Дармштадт 16 10


У чвертьфіналі Кубка Німеччини на них чекає Штутгарт. Цей домашній матч відбудеться 6 лютого.

У Лізі Європи вони впевнено посіли перше місце у групі Н із Карабахом, Молде і Гекеном, одразу опинившись на стадії 1/8 фіналу турніру. Свого наступного суперника Баєр дізнається 23 лютого.

Група H
1 Баєр Леверкузен Баєр Леверкузен 6 18
2 Карабах Карабах 6 10
3 Молде Молде 6 7
4 Гекен Гекен 6 0


Нагадаємо, вчора, 20 грудня, леверкузенський Баєр розгромив Бохум із хет-триком Шика.