"Фармацевти" перебувають у неймовірній формі.
Баєр, Getty Images
21 грудня 2023, 09:51
Леверкузенський Баєр пройшов першу половину сезону-2023/24, не програвши у жодному з 25 матчів.
За даними порталу Squawka, "фармацевти" стали першою командою в історії німецького футболу, якій це вдалося. Протягом цього проміжку часу Баєр виграв у 22 поєдинках, тричі зігравши внічию. 81 гол було забито, тоді як 18 м'ячів вони пропустили. 11 разів ворота леверкузенців залишалися "сухими".
Станом на зараз, підопічні Хабі Алонсо лідирують у німецький Бундеслізі. 13 січня відбудеться виїзний матч 17 туру проти Аугсбурга.
У чвертьфіналі Кубка Німеччини на них чекає Штутгарт. Цей домашній матч відбудеться 6 лютого.
У Лізі Європи вони впевнено посіли перше місце у групі Н із Карабахом, Молде і Гекеном, одразу опинившись на стадії 1/8 фіналу турніру. Свого наступного суперника Баєр дізнається 23 лютого.
Нагадаємо, вчора, 20 грудня, леверкузенський Баєр розгромив Бохум із хет-триком Шика.