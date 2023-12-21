Німеччина

"Фармацевти" перебувають у неймовірній формі.

Леверкузенський Баєр пройшов першу половину сезону-2023/24, не програвши у жодному з 25 матчів.

За даними порталу Squawka, "фармацевти" стали першою командою в історії німецького футболу, якій це вдалося. Протягом цього проміжку часу Баєр виграв у 22 поєдинках, тричі зігравши внічию. 81 гол було забито, тоді як 18 м'ячів вони пропустили. 11 разів ворота леверкузенців залишалися "сухими".

The first team in German football history to remain unbeaten after the first 25 games of a campaign:



Xabi Alonso's Bayer 04 Leverkusen. pic.twitter.com/MHp0kU0NpY — Squawka (@Squawka) December 20, 2023

Станом на зараз, підопічні Хабі Алонсо лідирують у німецький Бундеслізі. 13 січня відбудеться виїзний матч 17 туру проти Аугсбурга.



У чвертьфіналі Кубка Німеччини на них чекає Штутгарт. Цей домашній матч відбудеться 6 лютого.

У Лізі Європи вони впевнено посіли перше місце у групі Н із Карабахом, Молде і Гекеном, одразу опинившись на стадії 1/8 фіналу турніру. Свого наступного суперника Баєр дізнається 23 лютого.

Група H 1 Баєр Леверкузен 6 18 2 Карабах 6 10 3 Молде 6 7 4 Гекен 6 0



Нагадаємо, вчора, 20 грудня, леверкузенський Баєр розгромив Бохум із хет-триком Шика.