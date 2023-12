Леверкузенський Баєр пройшов першу половину сезону-2023/24, не програвши у жодному з 25 матчів.

За даними порталу Squawka, "фармацевти" стали першою командою в історії німецького футболу, якій це вдалося. Протягом цього проміжку часу Баєр виграв у 22 поєдинках, тричі зігравши внічию. 81 гол було забито, тоді як 18 м'ячів вони пропустили. 11 разів ворота леверкузенців залишалися "сухими".

The first team in German football history to remain unbeaten after the first 25 games of a campaign:



Xabi Alonso's Bayer 04 Leverkusen. pic.twitter.com/MHp0kU0NpY