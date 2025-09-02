Німеччина

Тренера називали найгіршим за 15-20 років через конфлікти та методи роботи.

Еріка тен Гага звільнили з Баєра через напружені відносини з керівництвом та командою, повідомляє Sport Bild. Нідерландець за короткий час зумів посваритися з гравцями, босами та всіма департаментами клубу.

Після призначення керівництво перестало залучати його до процесу прийняття рішень, що стало результатом його публічних вимог щодо трансферів та невдоволення відходом Граніта Джаки, попри вже досягнуту з ним угоду.

Відносини з командою також були далекими від ідеальних. Гравці здивувалися, що перед першим матчем сезону проти Гоффенгайма тен Хаг не виголосив мотиваційної промови, а його тактичні ідеї не знайшли відгуку. Тренування під його керівництвом вирізнялися незвичною тривалістю, а акцент на віджиманнях, який він прирівнював до бігу чи роботи з м’ячем, викликав подив у колективі.

Довгострокові співробітники клубу дійшли висновку, що тен Гаг став найгіршим тренером Баєра за останні 15-20 років, що лише підкріпило рішення про його відставку після двох турів.