Клубу вистачило на три офіційні матчі.
Ерік тен Гаг, Getty Images
01 вересня 2025, 13:12
Нідерландський фахівець Ерік тен Гаг після завершення каденції Хабі Алонсо на чолі леверкузенського Баєра став наступним головним тренером "фармацевтів".
Під нового керманич клуб побудував плани на літню трансферну кампанію в контексті відходу чимало кількості провідних гравців, після чого нідерландець стартував із перемоги в Кубку Німеччини над Гросашпахом (4:0), а також поразки від Гоффенгайма (1:2) та нічиєї проти бременського Вердера (3:3) в Бундеслізі.
Висновок щодо роботи 55-річного фахівця надійшов миттєво — у останній день літнього трансферного вікна тен Гага було звільнено з посади.
Основну команду тимчасово очолюватимуть помічники головного тренера.