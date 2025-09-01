Німеччина

Клубу вистачило на три офіційні матчі.

Нідерландський фахівець Ерік тен Гаг після завершення каденції Хабі Алонсо на чолі леверкузенського Баєра став наступним головним тренером "фармацевтів".

Під нового керманич клуб побудував плани на літню трансферну кампанію в контексті відходу чимало кількості провідних гравців, після чого нідерландець стартував із перемоги в Кубку Німеччини над Гросашпахом (4:0), а також поразки від Гоффенгайма (1:2) та нічиєї проти бременського Вердера (3:3) в Бундеслізі.

Висновок щодо роботи 55-річного фахівця надійшов миттєво — у останній день літнього трансферного вікна тен Гага було звільнено з посади.

Основну команду тимчасово очолюватимуть помічники головного тренера.