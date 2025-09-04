Німеччина

Все було зрозуміло після поразки 1:5 від молодіжного складу Фламенгу...

Спортивний директор леверкузенського Баєра Сімон Рольфес прокоментував звільнення нідерландського фахівця Еріка тен Гага з посади головного тренера "фармацевтів". Його слова наводить офіційний сайт німецького клубу.

"Це рішення далося нам нелегко. Ніхто не хотів цього кроку. Але останні кілька тижнів показали, що створення нової і успішної команди з цим штабом неможливо.

Ми твердо віримо в якість нашої команди і тепер зробимо все можливе, щоб зробити наступні кроки в нашому розвитку з новим тренерським складом", – сказав Рольфес.