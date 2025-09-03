Німеччина

Ще один кандидат на заміну Еріку тен Гагу.

Колишній нападник та легенда мадридського Реала Рауль може стати новим головним тренером Баєра. Про це повідомляють Marca та інсайдер Ніколо Скіра.

За інформацією джерел, 48-річний колишній тренер Кастільї вже отримав відповідну пропозицію від німецького клубу.

Також є інформація, що Баєр розглядає ще двох кандидатів – Едіна Терзіча та Марко Розе.

Нагадаємо, Баєр попрощався з Еріком тен Гагом, звільнивши нідерландця після двох стартових турів Бундесліги.

Раніше повідомлялося, що тен Гаг не знав про трансфер Васкеса до Баєра.