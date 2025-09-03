Ще один кандидат на заміну Еріку тен Гагу.
Рауль, Getty Images
03 вересня 2025, 12:31
Колишній нападник та легенда мадридського Реала Рауль може стати новим головним тренером Баєра. Про це повідомляють Marca та інсайдер Ніколо Скіра.
За інформацією джерел, 48-річний колишній тренер Кастільї вже отримав відповідну пропозицію від німецького клубу.
Також є інформація, що Баєр розглядає ще двох кандидатів – Едіна Терзіча та Марко Розе.
Нагадаємо, Баєр попрощався з Еріком тен Гагом, звільнивши нідерландця після двох стартових турів Бундесліги.
Раніше повідомлялося, що тен Гаг не знав про трансфер Васкеса до Баєра.