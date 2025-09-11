Німеччина

Ветеран розставив всі крапки на "ї".

Капітан мюнхенської Баварії Мануель Ноєр висловився про повернення до лав національної збірної Німеччини, виступи в якій він завершив після домашнього Євро-2024. Його слова наводить Sport.de.

"По-перше, мені цього не пропонували. Моє рішення завершити виступи за національну команду було усвідомленим. Тому варіант з поверненням я не розглядаю.

Це був чудовий час, зараз я взагалі не думаю, як і коли повернутися до збірної. Я був у команді з 2009 року, чемпіонат Євро-2024 став чудовим завершенням того періоду. Думаю, німецький футбол дав мені багато, можливо, і я йому трохи допоміг", – сказав Ноєр.

Раніше повідомлялося, що Німеччина урочисто провела Гуммельса зі збірної.