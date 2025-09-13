Німеччина

Досвідчений данець гратиме в Бундеслізі.

Новачок німецького Вольфсбурга Крістіан Еріксен висловився щодо переходу в стан "вовків". Його слова наводить офіційний сайт представника першої Бундесліги.

"Вольфсбург – мій перший клуб у Бундеслізі, я з нетерпінням чекаю на цю нову пригоду. Я переконаний, що разом ми зможемо чогось досягти.

Переговори з керівництвом клубу пройшли дуже добре. Я відразу відчув, що головний тренер має чітке бачення команди і моєї ролі в ній. Те, що в складі є кілька знайомих облич зі збірної Данії, зробило Вольфсбург особливо привабливою пропозицією для мене", — заявив 33-річний данець.

Раніше повідомлялося, що колишній воротар збірної Німеччини повертається у футбол як інвестор.