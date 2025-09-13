Відбувся черговий матч німецького чемпіонату.
Баварія - Гамбург, Getty Images
13 вересня 2025, 21:27
Мюнхенська Баварія у матчі третього туру німецької Бундесліги на своєму полі розгромила Гамбург із рахунком 5:0.
Команда Венсана Компані відкрила рахунок на третій хвилині зусиллями Сержа Гнабрі, а через шість хвилин Александер Павлович подвоїв перевагу господарів поля.
Потім на 26 хвилині Гаррі Кейн реалізував пенальті, а за три хвилини Луїс Діас довів рахунок до розгромного.
Остаточну крапку в матчі поставив той самий Кейн, який оформив дубль на 62 хвилині.
Після трьох турів Баварія набрала дев'ять очок і посідає перше місце у Бундеслізі, а у Гамбурга один бал та 17 позиція.
Баварія — Гамбург 5:0
Голи: Гнабрі, 3, Павлович, 9, Кейн, 26 (пен), 62, Діас, 29.
Баварія: Ноєр — Лаймер, Упамекано (Геррейру, 46 (Бішоф, 64)), Та, Станішич — Кімміх, Павлович — Олісе, Гнабрі (Джексон, 46), Діас (Бої, 76) — Кейн (Бішоф, 64).
Гамбург: Фернандеш — Омарі, Вушкович, Сумаоро (Мефферт, 46) — Мікельбренсіс, Ремберг, Капальдо (Ельфадлі, 46), Мугейм — Сахіті, Кенігсдорффер, Вієйра.
Попередження: Упамекано, Павлович — Сумаоро, Мугейм.