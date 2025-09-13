Відбулися чергові матчі німецького чемпіонату.
Сьогодні, 13 вересня, пройшла низка матчів третього туру німецької Бундесліги.
У першому матчі дортмундська Боруссія в гостях здобула перемогу над Гайденгаймом з рахунком 2:0. "Джмелі" відкрили рахунок на 33 хвилині зусиллями Серу Гірассі, після чого наприкінці першого тайму Максіміліан Баєр подвоїв перевагу гостей. При цьому зазначимо, що з 22 хвилини господарі поля грали у меншості після вилучення Буду Зівзівадзе за пряму червону картку.
Гайденгайм — Боруссія Дортмунд 0:2
Голи: Гірассі, 33, Баєр, 45+6.
Гайденгайм: Рамай — Траоре, Маїнка, Гімбер (Буш, 46), Пакарада (Ференбах, 8) — Кербер, Шеппнер — Ібрагімович (Зірслебен, 81), Бек (Конте, 46), Гонсак (Кауфманн, 70) — Зівзівадзе.
Боруссія Дортмунд: Кобель — Р'єрсон (Озджан, 74), Антон, Бенсебаїні — Коуту, Гросс (Чуквуемека, 65), Нмеча (Каліште Мане, 90), Свенссон — Адеємі (Беллінгем, 65), Гірассі, Баєр (Кемпбелл, 74).
Попередження: Гімбер, Шеппнер — Адеємі, Р'єрсон, Гірассі.
Вилучення: Зівзівадзе, 22 (пряма червона картка).
У другій зустрічі Лейпциг у гостях мінімально обіграв Майнц із рахунком 1:0. Автором єдиного гола став Йоган Бакайоко, який забив на 40 хвилині.
Майнц — РБ Лейпциг 0:1
Гол: Бакайоко, 40.
Майнц: Центнер — да Кошта, Белль (Ганче-Ольсен, 15), Кор — Касі (Відмер, 75), Сано, Амірі, Мвене (Ферачніг, 75) — Норден (Кавасакі, 75), Бьовінг (Зіб, 65) — Вайпер.
РБ Лейпциг: Гулачі — Баку, Орбан, Люкеба, Раум — Зайвальд, Шлагер (Банзузі, 32) — Баумгартнер (Ассан Уедраого, 90) — Бакайоко (Діоманде, 66), Кардосо (Кампль, 90), Нуса (Гардер, 66).
Попередження: Белль.
У третьому поєдинку Вольфсбург у неймовірному матчі поділив очки з Кельном. Матч закінчився з рахунком 3:3. У складі господарів поля відзначилися Мохамед Амура, Ловро Маєр та Максіміліан Арнольд, який забив на дев'ятій компенсованій хвилині. У "козлів" авторами голів стали Лука Вальдшмідт, Ісак-Бергманн Йоуганнессон та Якуб Камінські — обидва останні забили у компенсований час — на першій та 14 хвилинах.
Вольфсбург - Кельн 3:3
Голи: Амура, 42, Маєр, 65, Арнольд, 90+9 - Вальдшмідт, 5, Йоуганнессон, 90+1, Камінські, 90+14.
Вольфсбург: Грабара — Фішер, Єнц, Кулєракіс, Меле — Арнольд, Соуза — Ольсен (Дагім, 89), Маєр (Селт, 85), Віммер (Ліндстрем, 89) — Амура (Пейчінович, 70).
Кельн: Швебе — Себулонсен (Кастро-Монтес, 64), ван ден Берг (Кайнц, 71), Гюберс, Лунн (Аче, 78) — Шмід, Мартель — Вальдшмідт (Йоуганнессон, 46) — Тільманн (Ель-Мала, 64), Бюльтер, Камінські.
Попередження: Маєр, Грабара — Шмід, Йоуганнессон.
У ще одній зустрічі Гоффенгайм у гостях обіграв берлінський Уніон із рахунком 4:2. У складі гостей голами відзначилися Андрей Крамарич та Тім Лемперле, які реалізували пенальті, а також Фіснік Аслані, який оформив дубль. У господарів поля, які з 82 хвилини грали у меншості після вилучення Тома Роте, своє ім'я в протокол вписали Ільяс Анса та той самий Роте.
Уніон Берлін — Гоффенгайм 2:4
Голи: Анса, 49, Роте, 71 - Крамарич, 45+1 (пен), Асллані, 45+3, 52, Лемперле, 83 (пен).
Уніон Берлін: Реннов — Доехі, Керфельд, Роте — Тріммель, Хедіра (У Йон, 75), Хаберер (Крал, 68), Сков (Кьон, 85) — Берк (Кемляйн, 75), Ілич, Анса (Скарке, 75).
Гоффенгайм: Бауманн — Цоуфал, Гранач, Хайдарі (Чавес, 78), Бернардо — Бюргер, Авдуллаху, Крамарич (Премель, 66) — Лемперле (Дамар, 85), Асллані (Мерштедт, 66), Туре (Прасс, 78).
Попередження: Керфельд — Асллані.
Вилучення: Роте, 82 (пряма червона картка).
Насамкінець Фрайбург здолав Штутгарт з рахунком 3:1. "Шваби" вели в рахунку до 81 хвилини завдяки голу Ермедіна Деміровича, проте господарі поля тричі вразили ворота гостей. Авторами голів стали Деррі Шергант та Ігор Матанович, який оформив дубль, забивши один із м'ячів з пенальті.
Фрайбург — Штутгарт 3:1
Голи: Матанович, 81, 90+1 (пен), Шергант, 86 - Демірович, 20.
Фрайбург: Атуболу — Кюблер, Гінтер, Лінгарт, Макенго — Еггештайн, Остерхаге (Дінкчі, 86) — Бесте (Гефлер, 86), Манзамбі, Гріфо (Шергант, 64) — Гелер (Матанович, 78).
Штутгарт: Нюбель — Вагноман (Ассіньйон, 89), Єльч, Шабо, Міттельштедт (Гендрікс, 76) — Каразор (Фюріх, 89), Штіллер — Буанані (Томаш, 63), Ель-Ханнус, Левелінг — Демірович (Андрес, 76).
Попередження: Ель-Ханнус.
Вилучення: Манзамбі, 90+8 (пряма червона картка).