Німеччина

Відбулися чергові матчі німецького чемпіонату.

Сьогодні, 13 вересня, пройшла низка матчів третього туру німецької Бундесліги.

У першому матчі дортмундська Боруссія в гостях здобула перемогу над Гайденгаймом з рахунком 2:0. "Джмелі" відкрили рахунок на 33 хвилині зусиллями Серу Гірассі, після чого наприкінці першого тайму Максіміліан Баєр подвоїв перевагу гостей. При цьому зазначимо, що з 22 хвилини господарі поля грали у меншості після вилучення Буду Зівзівадзе за пряму червону картку.

Гайденгайм — Боруссія Дортмунд 0:2

Голи: Гірассі, 33, Баєр, 45+6.

Гайденгайм: Рамай — Траоре, Маїнка, Гімбер (Буш, 46), Пакарада (Ференбах, 8) — Кербер, Шеппнер — Ібрагімович (Зірслебен, 81), Бек (Конте, 46), Гонсак (Кауфманн, 70) — Зівзівадзе.

Боруссія Дортмунд: Кобель — Р'єрсон (Озджан, 74), Антон, Бенсебаїні — Коуту, Гросс (Чуквуемека, 65), Нмеча (Каліште Мане, 90), Свенссон — Адеємі (Беллінгем, 65), Гірассі, Баєр (Кемпбелл, 74).

Попередження: Гімбер, Шеппнер — Адеємі, Р'єрсон, Гірассі.

Вилучення: Зівзівадзе, 22 (пряма червона картка).

У другій зустрічі Лейпциг у гостях мінімально обіграв Майнц із рахунком 1:0. Автором єдиного гола став Йоган Бакайоко, який забив на 40 хвилині.

Майнц — РБ Лейпциг 0:1

Гол: Бакайоко, 40.

Майнц: Центнер — да Кошта, Белль (Ганче-Ольсен, 15), Кор — Касі (Відмер, 75), Сано, Амірі, Мвене (Ферачніг, 75) — Норден (Кавасакі, 75), Бьовінг (Зіб, 65) — Вайпер.

РБ Лейпциг: Гулачі — Баку, Орбан, Люкеба, Раум — Зайвальд, Шлагер (Банзузі, 32) — Баумгартнер (Ассан Уедраого, 90) — Бакайоко (Діоманде, 66), Кардосо (Кампль, 90), Нуса (Гардер, 66).

Попередження: Белль.

У третьому поєдинку Вольфсбург у неймовірному матчі поділив очки з Кельном. Матч закінчився з рахунком 3:3. У складі господарів поля відзначилися Мохамед Амура, Ловро Маєр та Максіміліан Арнольд, який забив на дев'ятій компенсованій хвилині. У "козлів" авторами голів стали Лука Вальдшмідт, Ісак-Бергманн Йоуганнессон та Якуб Камінські — обидва останні забили у компенсований час — на першій та 14 хвилинах.

Вольфсбург - Кельн 3:3

Голи: Амура, 42, Маєр, 65, Арнольд, 90+9 - Вальдшмідт, 5, Йоуганнессон, 90+1, Камінські, 90+14.

Вольфсбург: Грабара — Фішер, Єнц, Кулєракіс, Меле — Арнольд, Соуза — Ольсен (Дагім, 89), Маєр (Селт, 85), Віммер (Ліндстрем, 89) — Амура (Пейчінович, 70).

Кельн: Швебе — Себулонсен (Кастро-Монтес, 64), ван ден Берг (Кайнц, 71), Гюберс, Лунн (Аче, 78) — Шмід, Мартель — Вальдшмідт (Йоуганнессон, 46) — Тільманн (Ель-Мала, 64), Бюльтер, Камінські.

Попередження: Маєр, Грабара — Шмід, Йоуганнессон.

У ще одній зустрічі Гоффенгайм у гостях обіграв берлінський Уніон із рахунком 4:2. У складі гостей голами відзначилися Андрей Крамарич та Тім Лемперле, які реалізували пенальті, а також Фіснік Аслані, який оформив дубль. У господарів поля, які з 82 хвилини грали у меншості після вилучення Тома Роте, своє ім'я в протокол вписали Ільяс Анса та той самий Роте.

Уніон Берлін — Гоффенгайм 2:4

Голи: Анса, 49, Роте, 71 - Крамарич, 45+1 (пен), Асллані, 45+3, 52, Лемперле, 83 (пен).

Уніон Берлін: Реннов — Доехі, Керфельд, Роте — Тріммель, Хедіра (У Йон, 75), Хаберер (Крал, 68), Сков (Кьон, 85) — Берк (Кемляйн, 75), Ілич, Анса (Скарке, 75).

Гоффенгайм: Бауманн — Цоуфал, Гранач, Хайдарі (Чавес, 78), Бернардо — Бюргер, Авдуллаху, Крамарич (Премель, 66) — Лемперле (Дамар, 85), Асллані (Мерштедт, 66), Туре (Прасс, 78).

Попередження: Керфельд — Асллані.

Вилучення: Роте, 82 (пряма червона картка).

Насамкінець Фрайбург здолав Штутгарт з рахунком 3:1. "Шваби" вели в рахунку до 81 хвилини завдяки голу Ермедіна Деміровича, проте господарі поля тричі вразили ворота гостей. Авторами голів стали Деррі Шергант та Ігор Матанович, який оформив дубль, забивши один із м'ячів з пенальті.

Фрайбург — Штутгарт 3:1

Голи: Матанович, 81, 90+1 (пен), Шергант, 86 - Демірович, 20.

Фрайбург: Атуболу — Кюблер, Гінтер, Лінгарт, Макенго — Еггештайн, Остерхаге (Дінкчі, 86) — Бесте (Гефлер, 86), Манзамбі, Гріфо (Шергант, 64) — Гелер (Матанович, 78).

Штутгарт: Нюбель — Вагноман (Ассіньйон, 89), Єльч, Шабо, Міттельштедт (Гендрікс, 76) — Каразор (Фюріх, 89), Штіллер — Буанані (Томаш, 63), Ель-Ханнус, Левелінг — Демірович (Андрес, 76).

Попередження: Ель-Ханнус.

Вилучення: Манзамбі, 90+8 (пряма червона картка).