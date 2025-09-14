Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.

Боруссія М – Вердер 0:4

Голи: Мбангула 15, Стаге 26, Шмід 74 (п), Нджинма 81

Боруссія Менхенгладбах: Ніколас — Улльріх (Нетц, 60), К'яродіа (Штегер, 74), Ельведі, Дікс — Зандер (Енгельхардт, 60), Райтц — Гак (Табакович, 60), Рейна (Ранос, 74) – Матіно

Вердер: Бакгаус – Агу, Кулібалі, Фрідль (Альверо, 83), Сугавара – Лінен, Стаге (Бітенкур, 63) – Мбангула (Нджинма, 75), Пуертас (Чович, 83), Шмід (Боніфейс, 75) – Грюлль