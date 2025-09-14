Гості контролювали гру від початку до кінця і святкують впевнену перемогу.
Боруссія Менхенгладбах - Вердер, Getty images
14 вересня 2025, 20:40
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Боруссія М – Вердер 0:4
Голи: Мбангула 15, Стаге 26, Шмід 74 (п), Нджинма 81
Боруссія Менхенгладбах: Ніколас — Улльріх (Нетц, 60), К'яродіа (Штегер, 74), Ельведі, Дікс — Зандер (Енгельхардт, 60), Райтц — Гак (Табакович, 60), Рейна (Ранос, 74) – Матіно
Вердер: Бакгаус – Агу, Кулібалі, Фрідль (Альверо, 83), Сугавара – Лінен, Стаге (Бітенкур, 63) – Мбангула (Нджинма, 75), Пуертас (Чович, 83), Шмід (Боніфейс, 75) – Грюлль