Німеччина

Форвард Баварії не вважає боротьбу за титул нудною.

Форвард збірної Англії та мюнхенської Баварії Гаррі Кейн поділився думками щодо боротьби за чемпіонство в поточному сезоні німецького чемпіонату. Відповідаючи на запитання Bild, чи не буде гонка за титулом нудною через силу Баварії, Кейн заявив:

"Я так не думаю. А якщо й буде, то це комплімент нам. Два роки тому люди говорили інакше, коли ми не вигравали Бундеслігу. Є Дортмунд, Леверкузен, Франкфурт. Вони кинуть нам виклик".

За підсумками трьох турів Баварія лідирує з 9 очками з 9 можливих. По 7 очок у дортмундської Боруссії, Кельна та Санкт-Паулі. Франкфуртський Айнтрахт п’ятий із 6 очками, а леверкузенський Баєр десятий із 4 очками.

Ця заява підкреслює впевненість Кейна в конкурентоспроможності ліги, де Баварія прагне утримати лідерство, а суперники, як Дортмунд і Леверкузен, готові кинути виклик у боротьбі за титул.

Раніше повідомлялося, що Баварія готує новий контракт для своєї зірки Майкла Олісе.