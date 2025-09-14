Німеччина

Найкращий гравець Баварії минулого сезону може підписати нову угоду з клубом вже найближчими місяцями.

Баварія планує достроково продовжити контракт з Майклом Олісе, повідомляє Merkur. Французький вінгер залишається однією з ключових фігур у складі мюнхенців, і клуб хоче заздалегідь убезпечити себе від інтересу інших грандів.

Олісе приєднався до Баварії влітку 2024 року з Крістал Пелас і дуже швидко став одним із лідерів атаки. У дебютному сезоні він записав на свій рахунок 20 голів і 23 асисти в 55 матчах. На старті нинішнього сезону 23-річний футболіст також продовжує демонструвати високий рівень — вже має три результативні удари в Бундеслізі.

Попередньо його контракт із мюнхенським клубом чинний до 2029 року, однак керівництво хоче ще більше зміцнити позиції та запропонувати гравцю підвищення зарплати (нині вона становить близько €13 млн на рік).

Варто нагадати, що зовсім недавно Олісе був визнаний найкращим гравцем Баварії за підсумками сезону-2024/25, отримавши майже 45% голосів уболівальників. Такий рівень довіри фанів і стабільність результатів лише підсилюють інтерес топ-клубів — серед потенційних претендентів на француза називають Ліверпуль, Челсі, ПСЖ та Барселону.