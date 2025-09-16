Німеччина

Серед претендентів на посаду — Урс Фішер, Едін Терзич, Матараццо та Демічеліс.

Керівництво Боруссії Менхенгладбах активно працює над пошуком нового головного тренера після звільнення Херардо Сеоане. Як повідомляє Get German Football News, клуб уже сформував попередній список кандидатів на вакантну посаду.

Серед них — Урс Фішер, відомий за успішною роботою з Базелем і Уніон Берлін; Едін Терзич, який у 2024 році вивів Боруссію Дортмунд до фіналу Ліги чемпіонів; Пеллегріно Матараццо, колишній наставник Гоффенгайма та Штутгарта; а також Мартін Демічеліс, ексгравець Баварії, який у 2022–2024 роках очолював аргентинський Рівер Плейт.

Нагадаємо, сьогодні, 16 вересня, клуб оголосив про відставку Херардо Сеоане. Швейцарський тренер очолив "жеребців" улітку 2023 року, проте не зумів стабілізувати результати команди. У новому сезоні Боруссія зазнала трьох поразок поспіль із загальним рахунком 0:5, що стало останньою краплею для клубного керівництва.