Німеччина

Клуб ухвалив рішення після трьох поразок на старті сезону з різницею м’ячів 0:5.

Боруссія Менхенгладбах офіційно повідомила про відставку головного тренера Херардо Сеоане. Про це інформує пресслужба клубу.

За словами спортивного директора Роланда Віркуса, керівництво детально проаналізувало невдалий початок чемпіонату та дійшло висновку, що зміни необхідні вже сьогодні.

Сеоане очолив Боруссію М улітку 2023 року. За цей час команда провела 78 матчів у всіх турнірах: 25 виграла, 33 програла, ще 20 завершила внічию.

Минулого сезону жеребці посіли десяте місце в Бундеслізі, а новий розпочали з трьох поспіль поразок без забитих м’ячів.