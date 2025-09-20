Німеччина

На старті сезону краще не траплятись на шляху мюнхенців.

Мюнхенська Баварія завершує підготовку до гостьової гри проти Гоффенгайма в четвертому турі німецької Бундесліги.

До цього команда Венсана Компані стартувала в чемпіонаті з перемог над РБ Лейпциг, Аугсбургом та Гамбуром із загальним рахунком 14:2 на її користь.

Подібне досягнення для "Рекордмайстера" не є чимось новим, і переможна серія на старті кожної з кампанії триває для клубу вже чотири сезони поспіль.

Цей показник є унікальним для німецької Бундесліги.

Однак за результативністю трьох стартових турів Баварія поступилась сама ж собі зразка сезону-2022/23, коли за аналогічну кількість матчів було забито 15 м’ячів.

Матч Гоффенгайм — Баварія відбудеться 20 вересня, о 16:30.