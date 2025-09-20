Німеччина

Німець повісив бутси на цвях.

Колишній захисник мюнхенської Баварії, англійського Манчестер Сіті та збірної Німеччини Жером Боатенг вирішив завершити кар'єру футболіста.

"Сім'я. Друзі. Фанати. Час настав", – написав 37-річний німець у Instagram.

Останнім клубом Боатенга був австрійський ЛАСК, який він залишив в серпні, цього року.

Боатенг найбільше запам'ятався виступами за мюнхенську Баварію, за яку провів 363 матчі, забив 10 голів і зробив 25 результативних передач протягом десяти сезонів. У складі "ротен" він виграв загалом 25 трофеїв, включаючи 9 перемог у Бундеслізі та дві в Лізі чемпіонів.

37-річний центрбек на клубному рівні також виступав за німецьки Гамбург та Герту, Манчестер Сіті, французький Олімпік Ліон, італійську Салернітану.

За збірну Німеччини Боатенг відіграв 76 матчів та забив один гол. У 2014 році він у складі "бундестім" став чемпіоном світу.