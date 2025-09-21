Німеччина

Завершився останній матч 4-го туру чемпіонату Німеччини.

В рамках четвертого туру німецької Бундесліги Вольфсбург відправився у гості до дортмундської Боруссії.

Єдиний гол у цій зустрічі забив вінгер "джмелів" Карім Адеємі на 20-й хвилині.

Після цієї гри команда Ніко Ковача посідає другу позицію в турнірній таблиці чемпіонату Німеччини з десятьма набраними очками. Натомість Вольфсбург знаходиться на 12-му рядку німецької Бундесліги з п'ятьма пунктами.

Боруссія Д – Вольфсбург 1:0

Голи: Адеємі, 20

Боруссія Д: Кобель – Бенсебаїні, Шлоттербек, Антон – Свенссон, Нмеча (Беллінгем, 77), Забітцер (Озджан, 90+2), Рюерсон – Баєр (Чуквуемека, 65), Адеємі (Брандт, 77) – Гірассі

Вольфсбург: Грабара – Меле (Пейчинович, 81), Кульєракіс, Єнц, Фішер – Соуза (Еріксен, 60), Арнольд – Віммер (Вінд, 73), Маєр (Сванберг, 60), Ольсен (Дагім, 46) – Амура

Попередження: Бенсебаїні, 5