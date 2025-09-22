Але француз вимагає великий контракт.
Dayot Upamecano, getty images
22 вересня 2025, 20:14
Мюнхенська Баварія має намір продовжити трудову угоду з основним центральним захисником Дайо Упамекано. Про це повідомляє Bayern & Germany.
За інформацією джерела, вже йдуть активні переговори між клубом та оточенням футболіста. 26-річний француз хоче отримати новий контракт з суттєвим збільшенням заробітної плати.
Зазначається, що агенти футболіста наполягають на зарплатні для свого клієнта на рівні головних зірок "ротен".
Чинна трудова угода гравця з клубом розрахована до 30 червня 2026 року. Трансфермаркт оцінює його у 50 млн. євро.
Цього сезону Дайо Упамекано відіграв за Баварію шість матчі та отримав дві жовті картки.