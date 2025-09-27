Німеччина

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Німеччини, що відбувся 26 вересня 2025 року.

Мюнхенська Баварія у матчі п’ятого туру німецької Бундесліги на власному полі розгромила Вердер (4:0).

Чергова гра з великим рахунком від команди Венсана Компані на старті нового сезону.

Цього разу "музики" протримались половину тайму, після чого пропустили закономірний м’яч, а вже під завісу першої половини Баварія подвоїла перевагу.

Звичайно, на цьому все не закінчилось, і ситуація повторилась знову — гол посеред другого тайму та фінальна крапка на останніх хвилинах.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Баварія — Вердер у рамках 5-го туру німецької Бундесліги-2025/26:

Баварія — Вердер 4:0

Голи: Діас, 22 Кейн, 45 (пен), 65 Лаймер, 88

Баварія: Ноєр — Бої, Упамекано, Та, Лаймер — Горецка (Геррейру, 61), Бішоф — Олісе (Карл, 78), Гнабрі (Кімміх, 61), Діас (Майк, 84) — Кейн (Джексон, 78)

Вердер: Гейн — Сугавара, Фрідль, Кулібалі, Агу (Біттенкурт, 80) — Лінен, Стаге (Чович, 80) — Пуертас (Боніфейс, 61), Шмід, Мбангула (Шмід, 80) — Нжинмах (Грюль, 73)

Попередження: Гнабрі, Кімміх