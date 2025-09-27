Німеччина

У Німеччині завершилися чотири матчі чергового туру місцевого чемпіонату.

У німецькій Бундеслізі-2025/26 у рамках п'ятого туру відбулися ще чотири протистояння.

Гол придбаного влітку Йогана Бакайоко дозволив РБ Лейпциг на виїзді впоратися з Вольфсбуром. "Бики" могли подвоїти свою перевагу на останній хвилині основного часу, але Крістоф Баумгартнер схибив з 11-метрової позначки.

Вольфсбург — РБ Лейпциг 0:1

Гол: Бакайоко, 8

На 90-й хвилині Баумгартнер не реалізував пенальті (повз ворота)

Вольфсбург: Грабара — Фішер (Зентер, 90+1), Єнц, Кулєракіс, Меле — Арнольд, Соуза (Маєр, 90+1) — Віммер (Дагім, 46), Сванберг (Еріксен, 70), Амура — Вінн (Пейчинович, 70)

РБ Лейпциг: Гулачі — Баку, Орбан, Люкеба, Раум — Уедраого (Банзузі, 64), Зайвальд — Баумгартнер (Вернер, 90+3) — Бакайоко (Кампль, 90+3), Ромуло (Гардер, 79), Діоманде (Нуса, 79)

Попередження: Арнольд, Кулєракіс — Діоманде, Орбан

Дует Міккель Кауфманн — Серлорд Конте (обидва відзначилися голом і асистом) принесли Гайденгайму домашню звитягу над Аугсбургом

Гайденгайм — Аугсбург 2:1

Голи: Кауфманн, 47, Конте, 54 — Тіц, 90+8

Гайденгайм: Рамай — Траоре, Майнка, Зірслебен, Ференбах — Конте (Бек, 68), Нігюс (Келле, 75), Дорш (Кербер, 89), Шеппнер, Ібрагімович (Гімбер, 89) — Кауфманн (Буш, 68)

Аугсбург: Дамен — Матсіма, К. Шлоттербек, Цезігер (Бенкс, 59) — Вольф (Тіц, 68), Якич, Массенго (Реджбечай, 84), Фелльгауер (Яннуліс, 59) — Рідер, Клод-Моріс (Кемур, 59) — Ессенде

Попередження: Майнка — Цезігер, Рідер, Яннуліс, К. Шлоттербек, Ессенде, Матсіма

Два асисти Юліана Брандта допомогли дортмундській Боруссії на виїзді завдати поразки Майнцу.

Майнц — Боруссія Дортмунд 0:2

Голи: Свенссон, 27, Адеємі, 40

Майнц: Центнер — да Кошта, Ганче-Ольсен (Рісс, 69), Ляйтш (Белль, 63) — Відмер, Сано, Амірі (Мелоні, 80), Мвене — Небель, Лі (Норден, 63) — Зіб (Вайпер, 80)

Боруссія Дортмунд: Кобель — Антон, Н. Шлоттербек, Бенсебаїні — Коуту (Р'єрсон, 69), Забітцер (Гросс, 77), Нмеча (Беллінгем, 77), Свенссон — Адеємі (Чуквуемека, 68), Гірассі, Баєр (Сілва, 87)

Попередження: Амірі, Небель — Коуту

Вилучення: Центнер, 67

Леверкузенський Баєр у виїзній дуелі із Санкт-Паулі здобув перемогу з дебютним голом придбаного влітку Ернеста Поку.

Санкт-Паулі — Баєр Леверкузен 1:2

Голи: Валь, 32 — Тапсоба, 25, Поку, 58

Санкт-Паулі: Васіль — Валь, Сміт, Рітцка (Дзвігала, 68) — Саліакас (Сессай, 87), Сендс, Фудзіта (Меткалф, 80), Оппі — Сінані — Унтонджі (Карс, 68), Перейра Лаже (Афолаян, 81)

Баєр Леверкузен: Флеккен — Кванса, Баде, Тапсоба — Тап (Васкес, 56), Гарсія, Андріх (Фернандес, 46), Грімальдо — Тілльман (Гофманн, 75), Бен-Сегір (Поку, 56) — Шик (Кофане, 89)

Попередження: Фудзіта, Сміт, Сессай — Кванса, Васкес, Фернандес, Баде, Кофане