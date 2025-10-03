Німеччина

Гості взяли три очки завдяки швидкому голу, що стався у результаті індивідуальної майстерності свого нападника.

У першому поєдинку 6-го туру чемпіонату Німеччини Кельн у гостях здолав Гоффенгайм з рахунком 1:0.

Єдиний м’яч у грі був забитий на 16-й хвилині — нападник гостей Саїд Ель-Мала сольним проходом майже з центру поля завдяки дриблінгу відкрив лік голам у цьому протистоянні.

Господарі намагалися відігратися, але оборона "козлів" зіграла надійно, а кілька небезпечних моментів Гоффенгайм не реалізував. Підсумок: мінімальна перемога Кельна.

Гоффенгайм — Кельн 0:1

Гол: Ель-Мала, 16

Гоффенгайм: Бауманн — Цоуфал, Гранач, Хайдарі, Бернардо (Прасс, 90) — Дамар (Крамарич, 71), Авдуллаху (Премель, 65), Бюргер, Туре — Лемперле (Бебу, 65), Асллані (Мерштедт, 70)

Кельн: Швебе — Шмід, Гюберс, Гайнц (Озкачар, 72) — Себулонсен, Мартель, Лунн (Краусс, 84) — Йоуганнессон (Гусейнбашич, 84), Камінські — Тільманн (Аче, 46), Ель-Мала (Майна, 72)

Попередження: Туре, Бернардо, Бюргер — Себулонсен