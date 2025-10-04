Німеччина

У Німеччині завершилися чотири матчі чергового туру місцевого чемпіонату.

У суботу, 4 жовтня, в Німеччині відбулися чергові матчі 6-го туру Бундесліги. Центральне протистояння між Борусією Дортмунд та РБ Лейпциг завершилося бойовою нічиєю, а Байєр та Аугсбург здобули чергові перемоги.

Центральний матч туру виправдав очікування — емоцій, швидкостей і моментів вистачало. Лейпциг відкрив рахунок уже на 7-й хвилині: Баумгартнер вдало пробив під стійку після передачі Уедраого. Однак дортмундці швидко відновили паритет — Коуту (ексгравець Жирони, де виступали Циганков і Довбик) зрівняв рахунок на 23-й хвилині.

Через кілька хвилин гості забили вдруге, але гол Ромуло не зарахували через офсайд. У другому таймі команди продовжили атакувати: Гірассі, Баумгартнер і Беллінгем мали шанс вирвати перемогу для своїх команд, але блискуча гра Гулачі і Кобеля зберегла нічийний рахунок.

Боруссія Дортмунд — РБ Лейпциг 1:1

Голи: Коуту, 23 - Баумгартнер, 7

Боруссія Дортмунд: Кобель — Антон, Шлоттербек, Бенсебаїні — Коуту (Р'єрсон, 60), Забітцер, Нмеча (Брандт, 70), Свенссон — Адеємі (Беллінгем, 70), Баєр (Гросс, 80) — Гірассі (Сілва, 80)

РБ Лейпциг: Гулачі — Баку, Орбан, Люкеба, Раум — Уедраого (Банзузі, 67), Баумгартнер, Зайвальд — Бакайоко (Гардер, 89), Кардосо (Максимович, 90), Нуса (Діоманде, 68)

Попередження: Шлоттербек — Баумгартнер, Баку, Банзузі

Леверкузенці продовжують свою переможну ходу під керівництвом Каспера Юльманна. Голами відзначились Поку і Кофане, а "фармацевти" знову увірвалися в зону Ліги чемпіонів, піднявшись у топ-4.

Баєр Леверкузен — Уніон Берлін 2:0

Голи: Поку, 33, Кофане, 49

Баєр Леверкузен: Флеккен — Кванса, Баде, Тапсоба — Васкес (Маза, 46), Фернандес (Андріх, 69), Гарсія, Грімальдо (Артур, 46) — Тілльман, Поку (Белосян, 89) — Кофане (Гофманн, 80)

Уніон Берлін: Реннов — Доехі, Керфельд, Лейте (Хаберер, 71) — Тріммель (Александер Роте, 71), Хедіра, Шафер (Кемляйн, 64), Кьон — Берк (Анса, 64), У Йон (Скарке, 64) — Ілич

Попередження: Лейте, Тріммель, Кьон

"Музиканти" здобули важливу перемогу завдяки швидкому голу Мбангули вже на 2-й хвилині. Цей результат допоміг команді відірватися від зони вильоту.

Вердер - Санкт-Паулі 1:0

Гол: Мбангула, 2

Вердер: Гейн — Сугавара, Фрідль, Кулібалі, Агу (Шмід, 45) — Стаге, Лінен — Шмід, Пуертас (Чович, 81), Мбангула (Боніфейс, 81) — Нжинмах (Грюль, 60)

Санкт-Паулі: Васіль — Валь, Сміт, Рітцка (Меткалф, 71) — Пирка (Саліакас, 71), Сендс (Сессай, 71), Фудзіта, Оппі — Сінані — Карс, Лаже

Попередження: Пуертас, Стаге, Грюль

"Фуггери" здобули ефектну перемогу вдома. Вони тричі вразили ворота "вовків", які відповіли лише голом престижу. Один із м’ячів господарів було скасовано через офсайд.

Аугсбург — Вольфсбург 3:1

Голи: Банкс, 3, Комур, 51, Фелльхауер, 64 - Дагім, 66

Аугсбург: Дамен — Матсіма, Якич, Банкс (Цезігєр, 84) — Фелльхауер, Реджбечай, Массенго, Яннуліс (Каде, 76) — Рідер, Саад (Ессенде, 79) — Комур

Вольфсбург: Грабара — Фішер, Єнц, Кулєракіс, Меле — Арнольд, Соуза (Еріксен, 46) — Дагім, Сванберг (Маєр, 78), Амура — Пейчінович (Сков Ольсен, 46)

Попередження: Банкс, Яннуліс — Єнц