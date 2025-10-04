Родина молодого півзахисника невдоволена рішеннями Ніко Ковача, попри успішну серію дортмундців у Бундеслізі.
Джоб Беллінгем, Getty images
04 жовтня 2025, 19:30
Батько півзахисника Боруссії Джоба Беллінгема висловлює невдоволення кількістю ігрового часу, який отримує його син у складі дортмундської команди.
Як повідомляє Get Football News Germany з посиланням на Bild, батько гравця чинить тиск на головного тренера Ніко Ковача, вимагаючи, щоб сина частіше залучали до гри.
Після поєдинку чемпіонату проти Санкт-Паулі (3:3) родина Беллінгема також залишилася незадоволеною рішенням тренера замінити Джоба після першого тайму.
У поточному сезоні 20-річний футболіст провів п’ять матчів у Бундеслізі, проводячи на полі в середньому близько 33 хвилин.