Німеччина

Завершився останній матч 6-го туру чемпіонату Німеччини.

В рамках шостого туру німецької Бундесліги менхенгладбахська Боруссія на Боруссія-Парк Штедіон приймала Фрайбург.

Команди голів не забивали, хоча саме гості володіли ініціативою та створювали небезпеку біля воріт Морітца Ніколаса. Втім перевага за грою команди Юліана Шустера так й не перетворилася на голи.

Таким чином Боруссія довела свою безвиграшну серію до 13 матчів. В свою чергу Фрайбург посідає восьме місце в турнірній таблиці чемпіонату Німеччини.

Боруссія Менхенгладбах — Фрайбург 0:0

Боруссія Менхенгладбах: Ніколас — Дікс, Зандер (Ранос, 81), Ельведі — Скаллі, Райц (Фрауло, 69), Енгельгардт, Нетц — Нойгаус (Матіно, 81), Кастроп — Табакович (Урбіх, 69)

Фрайбург: Атуболу — Трой, Гінтер, Лінгарт, Гюнтер — Еггештайн, Остерхаге — Бесте (Дінкчі, 79), Гелер (Манзамбі, 46), Гріфо (Шергант, 63) — Адаму (Матанович, 79)

Попередження: Ельведі, Зандер — Остерхаге