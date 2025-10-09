Німеччина

Ексфорвард збірної Хорватії бореться за життя після важкої хвороби.

Колишній хорватський нападник переживає однин з найтяжчих періодів свого життя. Причина – його погане здоров'я, спричинене прийомом дуже сильних ліків під час гри за німецький клуб.

"Жодні гроші не зможуть відновити моє здоров’я. Мені зробили три трансплантації; я не знаю, скільки ще проживу. Я просто маю бути вдячним за те, що я ще живий, навіть якщо мені доводиться приймати ліки, щоб вижити", — сказав він у німецькому телевізійному документальному фільмі.

"Важко припинити приймати ліки, коли хочеш змагатися. Я не думаю, що жоден професійний вид спорту може вижити без знеболювальних. Але якби я знав, що в мене проблеми, я б не приймав ці ліки". Колишньому гравцеві доводиться щодня проходити сеанси діалізу. "Звичайно, я розлючений. Я б нікому не побажав того, через що пройшов".

Класнич подав до суду проти бременського Вердера, та переміг. Клубу було наказано виплатити йому мільйони збитків (4,5 мільйона євро) за завдані збитки, плюс 100 000 євро за недбалість двох лікарів, які чергували, а також він отримав компенсацію за те, що не міг продовжувати грати у футбол.

Іван Класнич був один з лідерів чемпіонського Вердера. Який у сезоні-2003/04 зробили золотий дубль.