Німеччина

Боруссія М йде на останній сходинці в Бундеслізі.

У матчі сьомого туру чемпіонату Німеччини Уніон Берлін на своєму полі переграв Боруссію Менхенгладбах із рахунком 3:1.

Господарі з перших хвилин діяли активно й уже на 3-й хвилині відкрили рахунок завдяки точному удару Доехі.Берлінці повністю контролювали гру, і той самий Доехі на 26-й хвилині подвоїв перевагу команди.

Гості зуміли відповісти лише одного разу — на 33-й хвилині Табакович скоротив відставання, реалізувавши свій момент після помилки оборони Уніона, але після перерви команда з Берліна продовжила грати першим номером і на 81-й хвилині Рані Хедіра поставив крапку в матчі, встановивши остаточний рахунок — 3:1.

Гладбах продовжує перебувати у кризі, резервуючи дно таблиці Бундесліги.

Уніон Берлін — Боруссія Менхенгладбах 3:1

Голи: Доехі, 3, 26, Хедіра, 81 - Табакович, 33

Уніон Берлін: Реннов — Доехі, Керфельд, Лейте — Тріммель (Хаберер, 39), Хедіра, Кемляйн, Кьон (Александер Роте, 69) — Скарке, Анса (Крал, 76) — Ілич

Боруссія Менхенгладбах: Ніколас — Скаллі, Фрідріх, Ельведі, Дікс (Улльріх, 60) — Райц, Зандер, Енгельгардт (Онора, 60), Кастроп (Штогер, 60) — Табакович, Нойгаус (Рейна, 60)

Попередження: Тріммель, Кьон, Хедіра, Керфельд, Хаберер — Кастроп, Кастроп, Райц, Райц, Рейна