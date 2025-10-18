Німеччина

Football.ua представляє прев’ю матчу німецької Бундесліги, який пройде 18 жовтня та розпочнеться о 19:30.

Німецька Бундесліга повертається після міжнародної перерви й одразу з дуже гучною афішою — на нас чекає Der Klassiker на Альянц Арені.

БАВАРІЯ — БОРУССІЯ Д

СУБОТА, 18 ЖОВТНЯ, 19:30 ▪️ АЛЬЯНЦ АРЕНА, МЮНХЕН ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — БАСТІАН ДАНКЕРТ (РОСТОК) ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Мюнхенська Баварія знову на внутрішній арені набуває статусу команди, яка зносить усі суперників на своєму шляху. Принаймні, за стартові шість поєдинків команди Венсана Компані тільки таке враження й могло скластись, бо з чотирма забитими м’ячами за гру в середньому й лише трьома пропущеними навряд чи хтось зможе сказати, бо в "Рекордмайстера" була якась конкуренція.

І фактично дортмундська Боруссія наразі виглядає чи не останнім із рубежів, який, якщо Баварія подолає, то принаймні в першому колі стати "зимовим чемпіоном" точно зможе. Звісно, що команда Ніко Ковача цьому всіляко намагатиметься завадити, але на полі суперників це буде надзвичайно складно зробити. Приблизно 60% власних голів у цьому чемпіонаті мюнхенці забили саме на рідній арені.

Проте Der Klassiker — це історія взагалі не про турнірну таблицю. У минулому сезоні в "джмелів" теж не було особливого ресурсу для того, щоб боротись проти "червоних", які перебували на шляху до повернення собі "срібної салатниці". І Боруссія в підсумку двічі стримала Баварію нічийними результатами (1:1 та 2:2). Та й настрій тоді в Дортмунді був геть іншим. Нині це команда, яка цілком заслужено перебуває на другій сходинці в чемпіонаті, але вже відстає на чотири очки від лідера. Наче й небагато, але й немало, якщо брати до уваги, що матчів команди зіграли всього по шість.

Тим часом Баварія продовжує страждати від кадрових проблем через травми та недостатню активність на трансферному ринку, а наступного літа все буде ще більш цікаво, бо в багатьох ключових гравців цього складу завершуються контракти, тож у другій частині сезону мюнхенці можуть приділяти структурній складовій навіть більше уваги, аніж спортивній у чемпіонаті. І щоб була можливість це робити, треба провести максимально потужне перше коло, де без перемоги в Der Klassiker гегемонію відновити не вдасться. У Боруссії теє кілька втрат — Аарон Ансельміно, Емре Джан, Жульєн Дюранвіль. Наче й небагато прізвищ, а вибір Ковача все одно поступово звужується.

За версією букмекерів, сьогодні більше шансів на успіх мають підопічні Венсана Компані. Так, на перемогу Баварії в основний час пропонується коефіцієнт 1.36, тоді як потенційний успіх Боруссії Дортмунд оцінюється показником 7.10. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 6.20.

📋 ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

БАВАРІЯ : Ноєр — Бої, Упамекано, Та, Лаймер — Кімміх, Горецка — Олісе, Гнабрі, Діас — Кейн.

БОРУССІЯ Д : Кобель — Антон, Шлоттербек, Бенсебаїні — Коуту, Забітцер, Нмеча, Свенссон — Адеємі, Гірассі, Баєр.

⚔️ ОСОБИСТІ ЗУСТРІЧІ

📊 ПОТОЧНА ФОРМА