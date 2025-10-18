Німеччина

Команда Венсана Компані проїхалась катком по суперниках у першому таймі, але поперерві ледь не наробила лиха.

Чинному чемпіону Німеччини, мюнхенській Баварії, чи не всі віддають наперед трофей і в цьому сезоні, оскільки команда Венсана Компані в стартових семи турах виглядала аж надто більш потужно за всіх суперників. Але це жодним чином не впливає на протистояння, яке вважається класичним у німецькому футболі. Матч "Рекордмайстера" проти дортмундської Боруссії власне й має таку назву — Der Klassiker.

І, судячи з усього, у поточному сезоні ми маємо всі шанси знову побачити продовження саги протистояння цих двох видатних команд за "срібну салатницю". Оскільки Баварія, зрозуміло, із майже бездоганними показниками станом на початок сьомого туру очолювала турнірну таблицю, тоді як позаду неї на відстані чотирьох очок перебував колектив саме Ніко Ковача, який ще напередодні гри завбачливо обрав позицію аутсайдера пари для його команди, тож на Альянц Арені "джмелі" мали чимось дивувати начебто явного фаворита.

Із огляду на перший тайм, який продемонстрували команди, ту бажану для всіх інтригу треба було висмоктувати ледь не з пальця. Бо Баварія просто переїхала катком Боруссію, і єдине сподівання гостей було на власного воротаря Кобеля, щоб він убезпечив команду Ніко Ковача від розгромного рахунку ще до перерви. Атака "джмелів" натомість не те, щоб не пробивала по чужих воротах, а й до володінь Ноєра м’яч загалом довести не могла.

Господарі тим часом створювали гольові моменти, але не однієї суцільною хвилею, що зрештою, напевно, і стало причиною для того, що ми не побачили розгромного рахунку на табло після першого тайму. Але бодай один гол таки був. І доволі простий, на відміну від усіх інших комбінацій Баварії, яка та малювала біля чужих володінь. Кімміх на 22 хвилині подав із кутового з лівого флангу на Кейна на ближню, а той головою замкнув.

Проте після такої агресивної та домінантної першої половини команда Компані знову з усього маху стрибнула на граблі, які вже вдаряли його впродовж цієї кампанії. Другий тайм у Баварії вийшов не просто посереднім, а таким, що загрожував позбавити господарів повного комплекту очок за підсумком матчу. І якби ж Нмеча чи Адеємі біль ретельно підходили б до реалізації власних гольових нагод…

А так — команда Компані якось перетнула цей небезпечний період, після чого Ковач зробив заміну із появою на полі Джоба Беллінгема, чи не першою дією якого стала результативна помилка у власному воротарському. Намагався вибити куди подалі простріл Діаса з лівого флангу, а вийшло так, що спочатку зупинив м’яч, потів посковзнувся на рівному місці, а коли в паніці намагався вибити куди подалі, то влучив просто в Олісе, який у підкаті прочитав цей епізод із дуже холодною головою.

Однак у ситуації, коли Баварії треба було просто довести матч до переможного завершення, Альянц Арену знову змусили нервувати. Ще одна подвійна заміна від Ковача цього разу зіграла в потрібний бік, і на 85 хвилині подачу Р’єрсона з правого флангу чи не першим дотиком до м’яча на ближній замкнув Брандт. І хотілося б "джмелям", щоб цей гол отримав бодай-якесь продовження, але не цього разу.

У наступному турі мюнхенська Баварія гостюватиме в менхенгладбахської Боруссії, тоді як посеред тижня прийматиме бельгійський Брюгге в Лізі чемпіонів УЄФА, а дортмундська Боруссія поїде в гості до датського Копенгагена, після чого прийматиме Кельн.

Баварія — Боруссія Д 2:1

Голи: Кейн, 22, Олісе, 79 — Брандт, 85

Баварія: Ноєр — Бої (Бішоф, 84), Упамекано, Та, Лаймер — Кімміх, Павлович (Кім Мін Дже, 90+2) — Олісе, Кейн, Діас — Джексон (Горецка, 61).

Кобель — Антон, Шлоттербек, Зюле (Бенсебаїні, 46) — Р'єрсон, Забітцер (Беллінгем, 73), Гросс (Брандт, 84), Нмеча, Свенссон — Гірассі (Сілва, 83), Адеємі (Баєр, 74).Попередження: Лаймер — Р'єрсон, Антон, Бенсебаїні