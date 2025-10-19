Німеччина

Хорват незадоволений суддівством.

Головний тренер дортмундської Боруссії Ніко Ковач висловився про поразку від мюнхенської Баварії (1:2) в рамках сьомого туру німецької Бундесліги. Цитує хорватського фахівця офіційний сайт "джмелів".

"Я думаю, що глядачі побачили хороший "Дер Класікер". Шкода, що нам не вдалося зробити рахунок 2:2. Але зрештою, ми просто не були достатньо сильними в першому таймі.

У другому таймі ми були ближчими до перемоги, і могли це зробити. Ми просто не були достатньо агресивними в першому таймі. Звичайно, нам хотілося залишатися компактними, але ми також хотіли просуватися вперед у потрібні моменти.

Проблеми нам створював Гаррі Кейн, який практично діяв як опорний півзахисник. У другому таймі ми дозволили Паскалю більше грати номером "десять", щоб не дати супернику змістити гру. Це спрацювало набагато краще. Ми були набагато динамічнішими по перерві.

Гол Кейна? На мій погляд, це була явна помилка. Суддя повинен був скасувати гол. Арбітр багато свистів, що в цьому епізоді теж повинен був. Він все зіпсував, був дріб'язковим. Він провів гру не дуже добре. Зараз у мене знову будуть неприємності, але я повинен це сказати", — сказав Ковач.

