Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Німеччини, який відбувся 18 жовтня 2025 року.
Баварія — Боруссія Д, Getty Images
19 жовтня 2025, 13:44
Мюнхенська Баварія у матчі сьомого туру німецької Бундесліги на своєму полі обіграла дортмундську Боруссію (2:1).
Рахунок у матчі було відкрито в середині першого тайму, коли у воротах "джмелів" відзначився Гаррі Кейн.
Потім на 79 хвилині команда Венсана Компані подвоїла перевагу в рахунку завдяки голу Майкла Олісе, на що Боруссія змогла відповісти лише влучним ударом Юліана Брандта.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Баварія — Боруссія Д у рамках 7-го туру німецької Бундесліги-2025/26:
Баварія — Боруссія Д 2:1
Голи: Кейн, 22, Олісе, 79 — Брандт, 85.
Баварія: Ноєр — Бої (Бішоф, 84), Упамекано, Та, Лаймер — Кімміх, Павлович (Кім Мін Дже, 90+2) — Олісе, Кейн, Діас — Джексон (Горецка, 61).
Боруссія Д: Кобель — Антон, Шлоттербек, Зюле (Бенсебаїні, 46) — Р'єрсон, Забітцер (Беллінгем, 73), Гросс (Брандт, 84), Нмеча, Свенссон — Гірассі (Сілва, 83), Адеємі (Баєр, 74).
Попередження: Лаймер — Р'єрсон, Антон, Бенсебаїні.