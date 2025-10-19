Німеччина

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Німеччини, який відбувся 18 жовтня 2025 року.

Мюнхенська Баварія у матчі сьомого туру німецької Бундесліги на своєму полі обіграла дортмундську Боруссію (2:1).

Рахунок у матчі було відкрито в середині першого тайму, коли у воротах "джмелів" відзначився Гаррі Кейн.

Потім на 79 хвилині команда Венсана Компані подвоїла перевагу в рахунку завдяки голу Майкла Олісе, на що Боруссія змогла відповісти лише влучним ударом Юліана Брандта.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Баварія — Боруссія Д у рамках 7-го туру німецької Бундесліги-2025/26:

Баварія — Боруссія Д 2:1

Голи: Кейн, 22, Олісе, 79 — Брандт, 85.

Баварія: Ноєр — Бої (Бішоф, 84), Упамекано, Та, Лаймер — Кімміх, Павлович (Кім Мін Дже, 90+2) — Олісе, Кейн, Діас — Джексон (Горецка, 61).

Боруссія Д: Кобель — Антон, Шлоттербек, Зюле (Бенсебаїні, 46) — Р'єрсон, Забітцер (Беллінгем, 73), Гросс (Брандт, 84), Нмеча, Свенссон — Гірассі (Сілва, 83), Адеємі (Баєр, 74).

Попередження: Лаймер — Р'єрсон, Антон, Бенсебаїні.