Серба в Мюнхені не чекають.
Dušan Vlahović, getty images
16 жовтня 2025, 17:52
Мюнхенська Баварія не зацікавлена в підписанні нападника туринського Ювентуса Душана Влаховича. Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.
За інформацією джерела, директори "рекордмайстер" Макс Еберль та Крістоф Фройнд виступають проти трансферу 25-річного сербського форварда.
Чинна трудова угода гравця з "зебрами" розрахована до 30 червня 2026 року. Трансфермаркт оцінює його у 35 млн. євро.
Цього сезону Душан Влахович відіграв за Ювентус вісім матчів, забив чотири голи та віддав одну результативну передачу.
Раніше повідомлялося, що Влахович зацікавлений у переході до Баварії.