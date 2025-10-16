Німеччина

Серба в Мюнхені не чекають.

Мюнхенська Баварія не зацікавлена в підписанні нападника туринського Ювентуса Душана Влаховича. Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

За інформацією джерела, директори "рекордмайстер" Макс Еберль та Крістоф Фройнд виступають проти трансферу 25-річного сербського форварда.

Чинна трудова угода гравця з "зебрами" розрахована до 30 червня 2026 року. Трансфермаркт оцінює його у 35 млн. євро.

Цього сезону Душан Влахович відіграв за Ювентус вісім матчів, забив чотири голи та віддав одну результативну передачу.

Раніше повідомлялося, що Влахович зацікавлений у переході до Баварії.