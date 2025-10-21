Німеччина

Тренер подякував клубу за довіру та амбіції.

Головний тренер Баварії Венсан Компані поділився думками щодо подовження трудового договору з мюнхенським клубом до 2029 року.

"Для мене це велика честь. Хочу подякувати Баварії за довіру та робочу атмосферу, яку вони створили з першого дня.

Мені здається, що я тут уже набагато довше і добре знаю клуб. Давайте продовжимо наполегливо працювати та досягнемо ще більших успіхів!" — цитує слова 39-річного фахівця прес-служба Баварії.

Під керівництвом Компані команда лідирує в Бундеслізі після семи турів, маючи 21 очко.