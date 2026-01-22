Німеччина

Форвард Баєра прагне регулярної практики і планує зміну клубу вже взимку.

Український форвард Артем Степанов має намір залишити Нюрнберг, за який виступає на правах оренди, повідомляє Bild.

За інформацією джерела, 18-річний нападник вже повідомив клуб другої Бундесліги про своє рішення. Степанов програє конкуренцію іншим форвардам і навіть не потрапив до заявки Нюрнберга на останній матч.

Очікується, що Степанов змінить команду вже взимку. Нюрнберг готовий розірвати орендну угоду, а перспективний форвард розраховує отримати регулярну ігрову практику в іншому клубі. Імовірно, Баєр, якому належать права на гравця, віддасть його знову в оренду.

Раніше повідомлялося, що у Степанова виникли проблеми з головним тренером Нюрнберга Мірославом Клозе, що також вплинуло на його рішення покинути команду.