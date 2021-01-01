Дэн Фридкин продолжает инвестировать в свой клуб.
Дэн и Райан Фридкины, Getty Images
01 января 2021, 14:00
Накануне открытия зимнего трансферного окна Рома получила 40 миллионов евро на «текущие расходы» от ее владельца Дэна Фридкина — сообщает Gazzetta dello Sport.
С августа 2020 года вложения Фридкина в клуб уже составили 132 миллиона.
Деньги поступят в распоряжение нового спортивного директора клуба Пинту, который должен приступить к исполнению своих обязанностей с 1 января 2021 года.
Ранее сообщалось о рекордных убытках Ромы в минувшем финансовом году.
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