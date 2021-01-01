Италия

Дэн Фридкин продолжает инвестировать в свой клуб.

Накануне открытия зимнего трансферного окна Рома получила 40 миллионов евро на «текущие расходы» от ее владельца Дэна Фридкина — сообщает Gazzetta dello Sport.

С августа 2020 года вложения Фридкина в клуб уже составили 132 миллиона.

Деньги поступят в распоряжение нового спортивного директора клуба Пинту, который должен приступить к исполнению своих обязанностей с 1 января 2021 года.

Ранее сообщалось о рекордных убытках Ромы в минувшем финансовом году.

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