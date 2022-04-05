Костянтин Смалько приєднався до “молодіжки” клубу.
Костянтин Смалько, фото ФК Салернітана
05 апреля 2022, 11:53
Гравець 2005 року народження Костянтин Смалько буде тренуватися з примаверою Салернітани — повидомив офіційний Твіттер клубу.
Костянтин є біженцем з Київської області та прибув до Італії після початку війни РФ проти України.
Подальша доля юного українця залежить від того, яке враження від нього буде у тренерського штабу.
Раніше повідомлялося, що воротар Емполі прихистив біженців з України.