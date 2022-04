Гравець 2005 року народження Костянтин Смалько буде тренуватися з примаверою Салернітани — повидомив офіційний Твіттер клубу.

Костянтин є біженцем з Київської області та прибув до Італії після початку війни РФ проти України.

Подальша доля юного українця залежить від того, яке враження від нього буде у тренерського штабу.

🇱🇻🇺🇦 Da oggi Kostiantyn Smalko, classe 2005, si allenerà con la formazione Primavera della Salernitana.



Kostiantyn, che giocava in una squadra non molto distante da Kiev, è arrivato in Italia in seguito alla guerra.#peace #macteanimo pic.twitter.com/fnIHc6QKIa